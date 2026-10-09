30/09/2026 10:34

【ＡＩ】OpenAI推出個人助理Dots，與Meta競爭

《經濟通通訊社30日專訊》OpenAI行政總裁奧特曼在開發者日活動上，以一款新產品拉開序幕，一組名為Dots的個人助理，被描述為「能力非常強，非常可愛。」



他周二（29日）在美國三藩市舉行的OpenAI年度大會上表示：「這就是我們一直為自己設想的真正意義上的AI版本，Dots就像一個隨時在背後支持、照應你的AI助手，靈感來自我們成長過程中在電影裏看到的那些很酷的形象。」



OpenAI將其「始終在線」的AI智能體定位為不只是用來預訂晚餐座位或安排預約的工具。該工具旨在主動承擔個人事務和工作任務。



分析指，Dots是OpenAI對當前AI智能體熱潮的回應。此類AI智能體旨在透過安排行程、取消訂閱等任務，讓使用者的生活更輕鬆。Meta(US.META)旗下名為Muse的智能體本月稍早推出後，引發一波大眾關注，股價在過去一個月上漲25%。



OpenAI此次發布的功能仍較有限。使用者目前只能擁有一個Dot智能體，不過該公司計劃未來開放智能體團隊的使用權限。(rc)