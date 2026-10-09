30/09/2026 11:18

【外圍經濟】美元勢創6月以來最佳單月表現，聯儲局控通脹承諾帶來提振

《經濟通通訊社30日專訊》隨著聯儲局再度聚焦於抑制通脹，推動利率預期和美債孳息率上升，美元勢將創下6月以來表現最佳的一個月。



彭博美元指數9月上漲1.9%，觸及兩個月來最高水平。強勁的美國經濟數據和通脹風險加劇對美元構成提振。伊朗戰爭導致能源價格居高，並將美債孳息率推至歷史高位，30年孳息率達到2002年以來最高水平。



道明證券外匯策略主管Jayati Bharadwaj表示：「美元走勢持續受到美國經濟數據的指引，美國經濟數據的意外表現將是短期內美元走勢的方向訊號，也決定聯儲局升息幅度是否能貼合市場預期。」



不過，一些指標顯示，美元的漲勢可能已現疲態。衡量美元動能的指標周二（29日）攀升至70以上，顯示美元可能已經超買。9月24日，彭博美元相對強弱指數也已進入高估區域。(rc)