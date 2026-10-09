30/09/2026 13:44

【ＡＩ】方舟投資拋售AMD股票套現逾1億美元，加倉英偉達、特斯拉及SpaceX

《經濟通通訊社30日專訊》伍德旗下的方舟投資周二（29日）進行一系列重大交易，加倉英偉達、特斯拉及SpaceX，減倉AMD。



方舟投資買入大量英偉達股票，總計買進356681股。以收盤價227.21美元計算，股票價值約8100萬美元。



方舟亦增持特斯拉股份，買入48352股。以特斯拉352.84美元的收盤價計算，這筆投資價值約為1710萬美元。



方舟亦購入9112股SpaceX股票；以149.24美元的收盤價計算，投資額約140萬美元。



方舟減持在AMD的持股，總計賣出18176股。以607.57美元的收盤價計算，此減持涉及金額約為1.104億美元。(rc)