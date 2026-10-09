30/09/2026 15:25

【ＡＩ】韓國KOSPI指數第三季重挫，創六年最大單季跌幅

《經濟通通訊社30日專訊》韓國KOSPI指數在過去三個月內累計暴跌19.3%，創下2020年第一季（新冠疫情爆發初期）以來最慘重的單季跌幅。指數周三下跌0.48%，報6838.04點。



導致第三季韓股在全球主要市場中表現墊底的核心因素，主要集中在以下三個方面，第一是美債孳息率持續攀升與韓元承壓引發資金外流。近期美國國債孳息率再度走高，聯儲局長期維持高利率的預期，令全球風險資產再度面臨重新定價的壓力。



第二是AI交易的退潮直接引發韓國記憶體晶片巨頭的「估值風暴」。作為全球科技產業的風向標，韓國股市極度依賴半導體板塊。不過，第三季全球市場開始反思AI基礎設施投資的報酬率。作為權重股的三星電子和SK海力士在7月至9月間遭遇海外機構的劇烈拋售。



第三是本土散戶的高槓桿反噬加劇市場的技術性下跌。韓國監管機構先前曾多次對高槓桿單一股票ETF的野蠻增長提出警告。在第三季市場掉頭向下的過程中，大量韓國本土活躍散戶面臨巨大的追收保證金壓力，午後及尾盤頻繁出現被迫平倉盤和爆倉單，在技術層面上放大指數的日內跌幅與波動。(rc)