12/10/2026 15:51
【定期存款】華僑上調12個月港元定存年息至3.55厘，中銀香港3.5厘起存百萬
《經濟通通訊社12日專訊》本港多間銀行上調港元定期存款年息，以搶佔更多港元資金，華僑銀行12個月港元定存年息由3.5厘上調至3.55厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財私人」客戶以新資金透過分行辦理。
中信銀行國際上調6個月及12個月分別至3.04厘及3.4厘，起存額為10萬元，適用於客戶以新舊資金透過電話理財，或分行辦理。
招商永隆上調6個月及12個月分別至3.15厘及3.3厘，存額為50萬元至2000萬元，適用於客戶透過手機APP以新資金辦理。
另外，中銀香港3個月、6個月及12個月港元定存則由3.1厘、3.4厘及3.6厘，下調至3厘、3.3厘及3.5厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶經分行以新舊資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
中信銀行國際上調6個月及12個月分別至3.04厘及3.4厘，起存額為10萬元，適用於客戶以新舊資金透過電話理財，或分行辦理。
招商永隆上調6個月及12個月分別至3.15厘及3.3厘，存額為50萬元至2000萬元，適用於客戶透過手機APP以新資金辦理。
另外，中銀香港3個月、6個月及12個月港元定存則由3.1厘、3.4厘及3.6厘，下調至3厘、3.3厘及3.5厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶經分行以新舊資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php