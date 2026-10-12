12/10/2026 11:39
《港元利率》拆息繼續漲跌互現，一個月拆息報2.76厘，三個月拆息報3.29厘
《經濟通通訊社12日專訊》拆息繼續漲跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.7581厘，升0.81基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.28857厘，升0.286基點。
隔夜息報2.91036厘，升69.274基點；一周拆息跌5.571基點，報2.48786厘，兩周則升0.369基點，報2.55964厘。長息方面，六個月拆息跌0.036基點，報3.52964厘，一年期則跌0.589基點，報3.97917厘。
港元匯價今日在7.8483-7.8464之間上落，最新報7.8476。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.91036厘，升69.274基點；一周拆息跌5.571基點，報2.48786厘，兩周則升0.369基點，報2.55964厘。長息方面，六個月拆息跌0.036基點，報3.52964厘，一年期則跌0.589基點，報3.97917厘。
港元匯價今日在7.8483-7.8464之間上落，最新報7.8476。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.91036
|+69.274
|一周
|2.48786
|-5.571
|兩周
|2.55964
|+0.369
|一個月
|2.7581
|+0.81
|兩個月
|2.99946
|+1.089
|三個月
|3.28857
|+0.286
|六個月
|3.52964
|-0.036
|一年
|3.97917
|-0.589
資料來源：香港銀行公會