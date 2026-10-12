12/10/2026 19:15

《創富理財－梁啟棠》機率的羅盤：解讀華府、通脹與資產輪動

《創富理財》目前市場普遍沈醉於對減息周期的直綫預期之中，甚至認為大型科技股與傳統能源板塊可以繼續「無腦躺贏」。但講到底，投資最忌「一本通書睇到老」。當前市場正忽視兩大隱藏變數：首先，根據預測市場最新數據顯示，民主黨取得眾議院控制權的機率已升至92.5%，而掌控參議院的機率亦同步走升至62.5%。綜合計算，民主黨同時取得國會兩院控制權的機率已高達57.8%。然而，市場尚未充分反映民主黨全面勝選的情境。其次，地緣衝突帶來的通脹反撲，正令短期息口面臨「重新計數」的壓力。



*第一步：地緣政治火上加油，短線「加息」恐懼重臨*



減息路徑絕對不是一條直路。預測市場數據反映，美伊停火局面難以維持至12月31日。在地緣衝突短期難以平息下，WTI西德州原油於10月觸及90美元的機率高達94.5%。這意味著市場普遍預期通脹仍將面臨溫和上行壓力。由現在去到2027年第一季，聯儲局甚至仍有1至2次的升息機會，在高通脹與政策利率維持緊縮的情況下，美國10年期國債殖利率可能進一步攀升至5.375%至5.675%區間。



*第二步：政治板塊大洗牌，資金面臨大輪動*



若民主黨全面執政，將強化其在國會監督、預算撥款以及人事同意權的影響力。目前特朗普政府的政策方向較有利於傳統能源、國防產業、大型科技股，以及金融業的監管鬆綁。但隨著民主黨在國會的影響力逐步擴大，上述產業的政策利多可能受到牽制。板塊執位勢必將過往的「舊贏家」推向邊緣，資金需要轉向發掘具反轉潛力的新板塊。



*第三步：流動性真正拐點，放水要等出年第二季



大家最關心的寬鬆預期，並非不會來，而是「埋單」計數的時間點需推遲。近期油價大幅上漲所形成的高基期效應，預計將自明年2月底起逐步消退。因此，貨幣寬鬆政策有望於2027年第二季重新啟動。屆時，隨貨幣政策轉向寬鬆，10年期美國國債殖利率有望逐步回落至4.50%的基準目標。



同樣的邏輯亦適用於幣圈。預測市場顯示比特幣於年底前突破10萬美元的機率僅為34.5%，短期雖受壓，但反而打開了「提前布局」的黃金視窗。下一次比特幣減半預計將於2028年第一季左右發生，新增供應量的減少將強而有力地支撐後續較長周期的價值重估。歷史經驗話俾我哋知，投資者通常會在重大事件發生前約9個月開始提前布局。因此，我們預期市場對比特幣的關注度將自2027年第二季起逐步升溫。當寬鬆貨幣政策與減息預期重返市場焦點，配合流動性狀況大幅改善，聰明錢勢必會提早落釘；提前布局比特幣減半與寬鬆政策，有望推動比特幣於2027年第二季迎來真正的估值重估。《KGI凱基國際財富管理首席投資總監 梁啟棠》



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