12/10/2026 09:26
【聚焦人幣】人幣中間價升17點子，兩連升報6.7313，續創逾三年八個月高
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7313，較上個交易日升17點子，兩連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，上個交易日報6.7330。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7313
|-17.00
|1歐元/人民幣
|7.5258
|-65.00
|100日圓/人民幣
|4.2506
|-65.00
|1港元/人民幣
|0.8577
|-3.00
|1英鎊/人民幣
|8.8913
|+41.00
|1澳元/人民幣
|4.6912
|+166.00
|1紐元/人民幣
|3.7696
|+62.00
|1新加坡/人民幣
|5.2455
|-5.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0939
|+118.00
|1加元/人民幣
|4.7077
|-127.00
|1人民幣/林吉特
|0.6078
|-5.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.6958
|+85.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4574
|-106.00
|1人民幣/韓元
|199.7300
|-45.00