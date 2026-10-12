12/10/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌9點子，止兩連升報6.6930

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6930，較上個交易日4時30分收盤價跌9點子，止兩連升，全日在6.6915至6.6940之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌4點子，報6.6939。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7313，較上個交易日升17點子，兩連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約340點。



市場人士稱，美元高位震盪，人民幣延續穩中略升走勢，關注本周美國通脹數據。一外資行交易員稱，人民幣估計繼續震盪偏強，後面要看美國通脹數據公布後，美元選擇甚麼方向；不過人民幣估計還是略偏升值，年底還可能接近6.65附近。(jq)