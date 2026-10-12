12/10/2026 11:03

【國際要聞】印度「曱甴人民黨」示威抗議，警拘近3000人，創辦人獲釋

《經濟通通訊社12日專訊》印度選舉委員會大規模刪除選民名冊中的登記紀錄，印度「曱甴人民黨」上周六（10日）起號召抗議，要求首席選舉專員賈內什·庫馬爾辭職。印度警方在德里拘留超過2000人，並封鎖首都部分地區，暫停手機上網服務，關閉數十個地鐵站及市場。



抗議活動周日（11日）持續，警方再次拘留數百名示威者。同時，法院下令釋放被拘留的「曱甴人民黨」創始人阿比吉特·迪普克（Abhijeet Dipke）及另外兩名領袖。



根據《印度時報》報道，法院要求三人承諾在未來一年內不得擾亂公共秩序。德里警方稱，三人為此簽署了金額為5萬盧比（約4060港元）的保釋擔保書。



迪普克獲釋後不久，「曱甴人民黨」在社交平台X上發文稱：「曱甴永遠不會死。」



*具備投票資格的選民或被誤刪*



這次抗議的導火線，是印度選舉委員會一項有爭議的選民名冊修訂工作。在選民資格查證過程中，約1.3億筆選民登記紀錄被刪除，其中包括6300萬名已遷居者、3000萬名無法聯繫者，以及2800萬名已過世者。包括印度國大黨在內的反對黨質疑，這可能導致部分仍具備投票資格的選民被錯誤刪除。(rc)