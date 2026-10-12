12/10/2026 12:55

【中東戰火】中東供應面臨風險，高盛12月布蘭特原油預測上調至90美元

《經濟通通訊社12日專訊》根據周日（11日）發布的報告，高盛將其12月布蘭特原油價格預測上調每桶5美元，增至每桶90美元，因中東供應面臨風險。



包括Daan Struyven在內的分析師在報告中表示：「中東供應的持續調整最終將推低原油價格，但局勢可能再度升級，仍構成顯著的淨上行風險。」



高盛指，波斯灣石油出口已回升至2025年的平均水平，9月全球市場處於「大致平衡」狀態。油價居高不下是由於供應風險、庫存低點、實物補庫需求以及金融避險所致。2027年布蘭特原油均價展望維持在每桶80美元。



12月紐約原油均價預估為每桶81美元，2027年全年均價為每桶73美元。(rc)