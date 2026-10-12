12/10/2026 11:46

【外圍經濟】受油價下跌及美元拋售提振，韓元一度觸及兩年盤中高點

《經濟通通訊社12日專訊》受油價走低及當地企業大量拋售美元所提振，韓元周一一度觸及兩年盤中高點。



在結束為期三天的長周末休市後，韓元兌美元一度上漲0.8%至每美元兌1333.3，隨後漲幅收窄至0.6%。多數亞洲貨幣亦上行。日圓兌美元現報每美元兌158.21日圓。



友利銀行駐首爾經濟學家Min Gyeong-won表示：「隨著油價走低，歐元、英鎊和日圓均有所上漲，韓元也順應美元普遍走弱而走強。」他認為，儘管周一資金流動較為平淡，但出口商（尤其是晶片製造商）的美元拋售應會繼續支撐韓元。



今年至今，韓元已上漲7.6%，在強勁的出口和企業拋售美元的推動下，其表現從上半年亞洲表現最差的貨幣，一躍成為下半年至今表現最佳的貨幣。(rc)