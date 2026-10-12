12/10/2026 14:18

【國際要聞】全球科學信任度跌破疫情前水平，經濟困難群體信心下降最明顯

《經濟通通訊社12日專訊》全球公眾對科學的信任度，已降至新冠疫情前水平以下，經濟困難群體的信任度下降特別明顯。



維康信託基金(Wellcome)發布的全球監測調查顯示，2025年全球72%的受訪者表示，至少在一定程度上信任科學，低於2020年的80%和2018年的77%。與此同時，對科學家抱有高度信任的受訪者比例，從2020年的43%降至32%。這項調查覆蓋全球超過14萬名成年人。



對科學家的高度信任也出現類似變化。2018年，34%的受訪者表示高度信任科學家，2020年這一比例升至43%，2025年則下降至32%。



維康行政總裁勒廷根(John-Arne Rottingen)表示，新冠疫情期間圍繞疫苗、口罩和公共衛生措施產生的政治化爭論，可能是科學信任度下降的原因之一。



*經濟困難者較易對科學失去信心*



調查亦發現，經濟狀況與公眾對科學的信任程度存在明顯關聯，面臨經濟困難的人群尤其容易對科學失去信心。



在表示難以維持日常收支的受訪者中，只有20%對科學抱有高度信任，而生活經濟狀況寬裕的受訪者中，這一比例達到39%，兩者相差19個百分點。(rc)