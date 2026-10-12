12/10/2026 15:51

【外圍經濟】債市拋售減輕全球央行緊縮壓力，主要經濟體加息預期回落

《經濟通通訊社12日專訊》債券市場開始替全球央行分擔一部分緊縮壓力，通過自行推高借貸成本，減少央行為控制通脹而需要實施的加息次數。



經歷數周拋售後，孳息率飆升至多年高位，在決策者沒有進一步行動的情況下，金融環境已趨於收緊。交易員由此下調加息預期。彭博編制的數據顯示，自9月中旬以來，八個主要經濟體互換市場所計入的加息幅度，已合計下降近200個基點。



債券拋售潮幾乎沒有減弱的跡象。從美國到日本再到法國，對財政支出的擔憂促使投資者要求更高的風險補償。與此同時，大量與人工智能(AI)相關的債券發行不斷吸納市場資金。



借貸成本的上升正蔓延到抵押貸款和高孳息債券市場，這在一定程度上抑制經濟，實現央行原本需要通過進一步上調政策利率才能達到的效果。



巴克萊策略師表示，市場已經緩解聯儲局的部分壓力。「金融環境的部分收緊與市場對聯儲局進一步加息的預期無關，在其他條件不變的情況下，這應當會降低聯儲局加息的緊迫性，即使其風險管理框架仍偏向於進一步收緊政策。」(rc)