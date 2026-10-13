13/10/2026 17:15

《外圍焦點》波士頓聯儲總裁發表演講，美國公布成屋銷售

《經濟通通訊社13日專訊》美股三大指數昨日收市個別發展，大型科技股表現分化。市場同時關注中東局勢推高能源價格，以及本周美國通脹數據和大型銀行業績。道指收市升195.6點或0.38%，報51850.55點；標指微跌4.3點或0.06%，報7807.24點；納指跌120.27點或0.44%，報27245.9點。港股方面，恒生指數收市報24345，升74點或0.3%，成交1876億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間14日凌晨1:00am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參與一場討論會。2:30am，歐洲央行執委連恩發表演講。4:00am，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯發表演講。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布9月成屋銷售，料由398萬降至395萬，月率跌幅料由2%收窄至0.8%。



在美國，今日公布業績的公司有：高盛(US.GS)、強生(US.JNJ)、摩根大通(US.JPM)、聯合健康(US.UNH)等。(wa)