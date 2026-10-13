24,345.22
+74.02
(+0.30%)
4,275.68
-12.30
(-0.287%)
12,353.70
-31.17
(-0.252%)
83,512.0100
+1,662.0000
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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2,520.9700
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13/10/2026 17:05
歐元兌美元報1.1182，德國9月CPI按年升3.3%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.325
|102.589
|-0.264
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.84/88
|158.19/23
|158.61/65
|歐元/美元
|1.1180/84
|1.1187/91
|1.1155/59
|英鎊/美元
|1.3235/39
|1.3232/36
|1.3207/11
|美元/瑞郎
|0.8327/31
|0.8329/33
|0.8345/49
|美元/加元
|1.4259/63
|1.4262/66
|1.4282/86
|澳元/美元
|0.6970/74
|0.6965/69
|0.6958/62
|紐元/美元
|0.5602/06
|0.5601/05
|0.5586/59
|美元/人民幣
|6.6940/44
|6.6943/47
|6.6919/23
|美元/港元
|7.8477/81
|7.8475/79
|7.8480/84
*上述報價只供參考用