24,345.22
+74.02
(+0.30%)
4,275.68
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(-0.287%)
12,353.70
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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13/10/2026 18:05
美匯指數報102.353，關注美國9月成屋銷售數據
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.353
|102.589
|-0.236
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.05/09
|157.84/88
|158.61/65
|歐元/美元
|1.1178/82
|1.1180/84
|1.1155/59
|英鎊/美元
|1.3237/41
|1.3235/39
|1.3207/11
|美元/瑞郎
|0.8328/32
|0.8327/31
|0.8345/49
|美元/加元
|1.4257/61
|1.4259/63
|1.4282/86
|澳元/美元
|0.6971/75
|0.6970/74
|0.6958/62
|紐元/美元
|0.5606/10
|0.5602/06
|0.5586/59
|美元/人民幣
|6.6935/39
|6.6940/44
|6.6919/23
|美元/港元
|7.8478/82
|7.8477/81
|7.8480/84
*上述報價只供參考用