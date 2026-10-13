13/10/2026 07:54

《國金頭條》道指收市升195點，油價升逾1%，日圓偏軟曾跌至兩周半低位

《經濟通通訊社13日專訊》美股三大指數周一(12日)收市個別發展，道指收市升195點，標指及納指則下跌。大型科技股表現分化，Meta(US.META)及蘋果(US.AAPL)造好，英偉達(US.NVDA)及特斯拉(US.TSLA)偏軟。市場同時關注中東局勢推高能源價格，以及本周美國通脹數據和大型銀行業績。



道指收市升195.6點，或0.38%，報51850.55點；標指微跌4.3點，或0.06%，報7807.24點；納指跌120.27點，或0.44%，報27245.9點。



大型科技股方面，Meta升3.4%，蘋果升1.3%，微軟(US.MSFT)宣布計劃大規模部署自家人工智能晶片，日內升1.1%，谷歌(US.GOOG)升0.3%。英偉達跌1.3%，特斯拉跌1.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.1%。SpaceX(US.SPCX)則升0.5%。



科技股及半導體股受壓，美光(US.MU)跌3.9%，SK海力士(US.SKHY)挫4%，SanDisk(US.SNDK)亦跌近6%，抵銷其他板塊的升幅。



中東地緣政治局勢升溫，加上市場對能源供應的憂慮，支持油價走高。布蘭特期油一度升1.4%，升至每桶106.21美元，現報105.92美元。紐約期油一度升1.6%，報每桶93.31美元，現報93.16美元。



*日圓持續偏軟*



匯市方面，美匯指數升0.3%至102.58，創18個月高位。美元兌日圓走強，日圓持續偏軟。美元兌日圓盤中曾觸及約兩周半高位，現報158.52，升約0.06%。歐元兌美元偏軟，跌0.4%，報1.1156美元，並已連跌五周。



市場正等待本周公布的美國通脹數據，以評估聯儲局未來的利率政策。由於美國適逢哥倫布日假期，當地債券市場周一休市。



貴金屬方面，現貨金早段曾升至10月2日以來高位，其後回吐升幅。現貨金報每盎司4165美元，下跌0.6%；紐約期金則跌0.6%，報每盎司4188美元。(yc)