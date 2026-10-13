13/10/2026 14:02

【外圍經濟】植田和男：基礎通脹目前非常接近2%，穩定通脹至關重要

《經濟通通訊社13日專訊》日本央行行長植田和男周二下午在國會接受質詢時表示，日本基礎通脹正逐步上升，目前已非常接近2%，現時將通脹穩定在2%至關重要。



植田和男亦指出，長期利率原則上應由市場決定，日本央行將持續密切關注全球債券市場走勢。



首相高市早苗則表示，日本和美國財長就外匯問題保持密切聯繫，日美正努力維護外匯市場有序運行。



國際貨幣基金組織(IMF)周二在最新發表的《世界經濟展望》報告中，預測日本隨著財政支持措施局部緩解能源價格上漲的影響，經濟增長將在2026年放緩至0.7%。IMF指出，日本央行可能逐步加息，向中性利率水準靠攏。



日圓現報每美元兌158.29日圓，升約0.21%。(yc)