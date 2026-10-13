13/10/2026 15:19

【外圍經濟】法國債務危機掀「歐債危機2.0」憂慮，經濟學獎得主克魯曼：法國恐變成「大到無法救」

《經濟通通訊社13日專訊》法國近日受多重危機籠罩，龐大債務創新高、國債遭拋售，加上政治動盪、預算危機惡化，陷入內外交困。法國作為歐盟第二大經濟體，其債務危機向整個歐元區擴散的可能性較高，恐帶來嚴重衝擊，市場憂慮當年的歐債危機會歷史重演。



今年法國財政赤字預計達GDP的5.4%。截至2026年第二季度，法國公共債務更達3.6萬億歐元，相當於GDP的119%。



法國政府本月初提出預算案後，國債被拋售，10年期法債孳息率一度觸及5%，創2002年以來最高水平。法債的拋售壓力更擴散到歐洲其他市場，意大利、西班牙、比利時等國的國債息率上漲，不禁令市場回想起2010年前後的歐洲主權債務危機。



歐元亦受拖累下跌，兌美元周元跌0.4%至約1.1156美元，連續第5周向下，觸及約17個月以來的低位。



2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)近日警告，法國正走向「財政不可持續的道路，我們在2009年至2012年（歐債危機）就曾見過這種情況」。



他亦稱，對歐洲央行來說，救助法國「極度昂貴」，法國可能從過去的「大到不能倒」演變為「大到無法救」，一旦投資者信心崩潰，恐引發波及整個歐元區的主權債務危機。



黑石集團總裁Jon Gray周二也警告，「現在更嚴峻是法國、英國、歐洲面臨的挑戰」，風險比美國更迫切，「因為經濟增長率低得多，而且赤字規模非常大」。(yc)