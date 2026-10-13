13/10/2026 15:53

許正宇出席點金國際總部開幕，揭示黃金交易中心布局，大埔精煉廠年底落成

《經濟通通訊社13日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇今日出席點金國際香港總部開業典禮致辭時表示，特區政府正全力構建大宗商品交易生態圈，並以發展國際黃金交易市場為切入點。點金國際將香港新總部落戶啟德AIRSIDE，並於大埔興建約十萬平方呎的貴金屬精煉廠，預計今年底落成，反映業界對香港作為國際貴金屬樞紐的信心。



許正宇指出，國家《十五五規劃綱要》及《香港第一個五年規劃》均明確支持香港以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈。特區政府正善用「背靠祖國、聯通世界」的優勢，推動交易、清算、倉儲、精煉、保險和物流協同發展，並以實物倉儲為底層基礎，目標在三年內將區域黃金儲備樞紐的倉儲容量提升至超越2000噸。



在金融基礎設施方面，由政府全資擁有的港金結算公司督導的「香港黃金中央清算及結算系統」已於今年7月試營運，並以明年（2027年）首季正式啟用為目標，中銀香港已獲委任為結算機構。此外，港金結算公司已申請成為上海黃金交易所的國際會員，啟動首階段實物聯通；同時亦與彭博合作開發「HAU」價格代碼，為亞洲交易時段提供本港市場的參考價格。



為進一步保持黃金生態圈的發展熱度，許正宇透露，政府下一步將推出「黃金專線」，一站式協助海內外金商參與，並成立籌備小組推動成立黃金行業協會。稅務及人才配套方面，當局正研究為合資格黃金交易及結算機構提供稅務優惠，並建議優化基金及單一家族辦公室優惠稅制，擴大合資格投資範圍至貴金屬；同時將與金融發展局合作於年內推行試點黃金交易課程，加強本地人才培訓。產品發展方面，積金局優化指引後，供強積金基金投資的黃金ETF已增至五隻，市場亦陸續推出實物及代幣化黃金產品，全面提升香港作為黃金交易中心的國際競爭力。(ul)