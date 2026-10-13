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13/10/2026 15:02
美元兌日圓報158.19，日央行行長植田和男指將通脹穩定在2%至關重要
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|102.589
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.17/21
|158.23/27
|158.61/65
|歐元/美元
|1.1177/81
|1.1177/81
|1.1155/59
|英鎊/美元
|1.3224/28
|1.3227/31
|1.3207/11
|美元/瑞郎
|0.8328/32
|0.8327/31
|0.8345/49
|美元/加元
|1.4268/72
|1.4261/65
|1.4282/86
|澳元/美元
|0.6961/65
|0.6963/67
|0.6958/62
|紐元/美元
|0.5596/00
|0.5595/99
|0.5586/59
|美元/人民幣
|6.6955/59
|6.6949/53
|6.6919/23
|美元/港元
|7.8477/81
|7.8474/78
|7.8480/84
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