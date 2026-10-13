13/10/2026 11:36
《港元利率》港元拆息輕微反彈，一個月拆息報2.76厘，三個月拆息報3.31厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息輕微反彈，而與樓按相關的一個月拆息報2.76327厘，升0.517基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.30929厘，升2.072基點。
隔夜息報2.56607厘，跌34.429基點；一周拆息升4.196基點，報2.52982厘，兩周則升4.482基點，報2.60446厘。長息方面，六個月拆息跌3.381基點，報3.49583厘，一年期則升0.047基點，報3.97964厘。
港元匯價今日在7.8480-7.8474之間上落，最新報7.8477。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.56607厘，跌34.429基點；一周拆息升4.196基點，報2.52982厘，兩周則升4.482基點，報2.60446厘。長息方面，六個月拆息跌3.381基點，報3.49583厘，一年期則升0.047基點，報3.97964厘。
港元匯價今日在7.8480-7.8474之間上落，最新報7.8477。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.56607
|-34.429
|一周
|2.52982
|+4.196
|兩周
|2.60446
|+4.482
|一個月
|2.76327
|+0.517
|兩個月
|3.01679
|+1.733
|三個月
|3.30929
|+2.072
|六個月
|3.49583
|-3.381
|一年
|3.97964
|+0.047
資料來源：香港銀行公會