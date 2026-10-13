13/10/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升15點子，三連升報6.7298，續創逾三年八個月高
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7298，較上個交易日升15點子，三連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約320點，上個交易日報6.7313。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7298
|-15.00
|1歐元/人民幣
|7.4935
|-323.00
|100日圓/人民幣
|4.2411
|-95.00
|1港元/人民幣
|0.8575
|-1.50
|1英鎊/人民幣
|8.8707
|-206.00
|1澳元/人民幣
|4.6708
|-204.00
|1紐元/人民幣
|3.7506
|-190.00
|1新加坡/人民幣
|5.2432
|-23.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0536
|-403.00
|1加元/人民幣
|4.7009
|-68.00
|1人民幣/林吉特
|0.6079
|+0.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5353
|-1605.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4634
|+60.00
|1人民幣/韓元
|199.1700
|-56.00