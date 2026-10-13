13/10/2026 14:21

【外圍經濟】華爾街盛傳美財政部或停止發行20年期美債

《經濟通通訊社13日專訊》華爾街正密切關注，美國財長貝森特會否在11月4日的季度再融資聲明中，公布停發流動性不佳的20年期美債。美國財政部在2001年亦曾一度停發30年期美債。



美國財政部正面臨沉重的發債成本壓力，長期孳息率已攀升至2002年以來的最高水平。上周進行的10年期和30年期美債拍賣雖然需求穩健，但兩者的拍賣孳息率都創下2000年以來的最高紀錄。這一背景下，華爾街近日盛傳財政部或削減甚至取消20年期美債發行。



德意志銀行策略師George Saravelos表示，市場內部已出現這風聲。花旗集團的美國利率策略主管Jason Williams更建議投資者調整倉位，由於20年期美債面臨縮減或取消的預期，其表現可望超越10年期美債。



20年期美債是否會取消，背後的核心邏輯與2001年10月停發30年期美債如出一轍，即降低納稅人的借貸成本。當年財政部這意外之舉曾引發市場震動並招致大量批評，30年期美債隨後恢復發行。(rc)