24,314.17
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低水240
3,767.23
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14/10/2026 18:05
美匯指數
|指數
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最新美元匯價
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|英鎊/美元
|1.3265/69
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|美元/瑞郎
|0.8333/37
|0.8334/38
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|0.7007/11
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|紐元/美元
|0.5616/20
|0.5618/22
|0.5610/14
|美元/人民幣
|6.6921/25
|6.6928/32
|6.6924/28
|美元/港元
|7.8480/84
|7.8479/83
|7.8481/85
*上述報價只供參考用