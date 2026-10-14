14/10/2026 09:05

彭博：港元匯率逼近弱方兌換保證，總結餘低企引發本港利率波動疑慮

《經濟通通訊社14日專訊》随著美元收益率上升帶動套息交易，港元兌美元匯率今日進一步逼近7.75至7.85交易區間的弱方兌換保證水平，距離7.85關口僅相差約17個點子。由於本港銀行體系總結餘已降至約541億港元的歷史低位水平，市場策略師警告，若香港金融管理局入市賣出美元、買入港元以保衛聯繫匯率，將進一步抽走銀行間流動性，進而推高借貸成本並加劇本港利率波動風險。



彭博分析金管局數據指出，目前541億港元的總結餘規模，僅在2023年金管局積極干預匯市時被突破過一次。由於銀行間的現金緩衝相對有限，市場預期金管局即使進行輕微干預，亦可能引發本港銀行同業拆息(HIBOR)急升。



星展銀行（香港）策略師Carie Li表示，在當前流動性背景下，本港同業拆息整體將呈上行趨勢，若總結餘進一步跌至前期低位，市場利率不排除出現劇烈波動。



面對港元匯率持續偏弱及同業拆息上升壓力，金管局已特別提醒市民及投資者，在進行物業買賣、各項投資或招攬借貸時，應謹慎評估並妥善管理相關的利率風險。(ul)