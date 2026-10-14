14/10/2026 14:38

【ＡＩ】ASML預計第四季銷售額142億至152億歐元，超預期

《經濟通通訊社14日專訊》荷蘭光刻機巨企ASML周三表示，預測第四季銷售額將超出分析師預期，得益於人工智能(AI)驅動的晶片製造設備需求持續強勁。同時，該公司收窄2026年業績展望範圍。



該公司預計第四季淨銷售額將在142億至152億歐元（約159億至170億美元）之間，毛利率約為57%。相較之下，分析師先前預期銷售額為141.9億歐元，毛利率為55.4%。



該公司將2026年淨銷售額預期範圍，縮小至440億至450億歐元，先前預期為430億至450億歐元，並預期毛利率約為56%。



第三季方面，淨銷售額達116.6億歐元，較第二季的93.3億歐元增長約25%，創下單季營收新高。同期，公司淨利潤從第二季的29.2億歐元增長至49.6億歐元，季增幅約69.9%。季度毛利率達57.5%，較上一季度的54%提高3.5個百分點。(rc)