14/10/2026 15:56

【國際要聞】剛果民主共和國本輪伊波拉疫情確診病例增至超過9000宗

《經濟通通訊社14日專訊》剛果民主共和國衛生部表示，當地本輪伊波拉疫情已波及全國7個省份，累計確診病例增至9066宗，其中超過4380名患者不治，病死率約為48%。



該國5月中宣布爆發伊波拉疫情，本輪疫情由本迪布焦型伊波拉病毒引發，目前尚無針對這種病毒的獲批疫苗或特異性療法。世界衛生組織8月表示，該國本輪疫情是有記錄以來第二大伊波拉疫情。



流行病防範創新聯盟發表聲明，指出針對本迪布焦型伊波拉病毒的疫苗臨床試驗已進入最後籌備階段，預計獲得倫理和監管批准後於未來數星期內啟動。這次試驗將評估多種候選疫苗的安全性、免疫原性及有效性。(rc)