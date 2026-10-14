14/10/2026 17:26

陳茂波將赴泰國出席國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會

《經濟通通訊社14日專訊》財政司司長陳茂波將於明日上午啟程前往泰國曼谷，以中國代表團成員身分出席國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行集團年會。



本屆IMF及世行年會匯聚世界各地財政、金融和經濟相關的官員、中央銀行代表、企業及民間組織要員和學者，討論環球經濟前景、金融穩定、減貧、包容性增長及創造就業等議題。這次年會亦會聚焦討論如何動員私人資本，支持各地基建投資、就業及可持續增長，以及如何善用人工智能促進發展，同時管理相關風險。



陳茂波將出席10月16日舉行的年會全體會議。在年會期間，他亦會出席IMF與香港金融管理局合辦的圓桌會議，探討中東及中亞地區經濟體利用香港市場的投資及籌融資機遇、介紹香港如何發揮金融市場和專業服務的優勢，滿足有關經濟體的投融資需要，促進跨境金融合作。



此外，陳茂波將分別參與彭博及大西洋理事會舉辦的對談活動，就香港經濟、離岸人民幣業務、科技和金融創新，以及環球經貿格局等議題交流意見，闡述香港國際金融中心的優勢和韌性，以及連接內地與環球資本市場的角色。



在年會期間，陳茂波也將與各地的財金官員、IMF、世行和國際金融企業的高層會面，就環球及區域經濟與金融形勢交換看法，並介紹香港金融服務業的最新發展及機遇，促進彼此間的聯繫和進一步合作。



陳茂波將於10月17日早上從曼谷啟程回港，下午返抵本港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。(bi)