14/10/2026 17:30

【ＡＩ】數字辦：續優化「AI助手」功能，料年底推出「AI助手」加強版

《經濟通通訊社14日專訊》數字政策辦公室公布，「智方便」推出「AI助手」功能，解答有關政府公共服務的查詢，將持續優化「AI助手」功能，預計於今年年底推出「AI助手」加強版，提供個人化服務，以進一步提升用戶體驗。



「AI助手」服務範圍涵蓋政府公共服務相關查詢，市民只需輸入問題，「AI助手」即會運用人工智能(AI)從官方渠道即時尋找相關資訊，並整理成條理清晰的內容供市民參考。當市民查詢網上服務的申請流程時，「AI助手」更會列出申請條件、操作步驟及相關的服務連結，讓用戶能夠一鍵接達所需網上服務，再配合「填表通」功能輕鬆完成申請。



備有「AI助手」功能的最新版本的「智方便」流動應用程式（5.0版本）將於即日起至10月下旬由官方應用程式商店逐步推送給用戶。用戶只需安裝最新版本的流動應用程式，並在主頁點擊吉祥物「阿智」的頭像，即可啟動「AI助手」。(bi)