14/10/2026 18:44

建行(亞洲)夥螞蟻國際完成數字人民幣雙向資金調撥

《經濟通通訊社14日專訊》中國建設銀行（亞洲）與中國建設銀行上海分行攜手螞蟻國際，近日成功完成數億規模的數字人民幣雙向資金調撥業務，實現上海至香港雙向人民幣秒級即時清算，標誌著數字人民幣在企業司庫資金管理領域的應用取得重要突破，以及香港與上海兩大金融中心協同聯動的重要實踐。



建行（亞洲）管理層表示，此次合作聚焦企業境內外資金的高效歸集與調撥，通過透明、安全的資金管理方案，有效解決大額雙向流動中的效率與合規痛點。建行（亞洲）作為香港首批參與央行數字貨幣基礎設施建設的機構，很高興與螞蟻國際、中國建設銀行上海分行攜手完成這項重要實踐，不但充分體現香港在人民幣國際化進程中的樞紐價值，亦為未來出海企業資金流轉、內地與香港結算等場景提供可借鑒、可應用的操作模式。



建行（亞洲）充分發揮香港區域樞紐作用，依託香港全球離岸人民幣業務樞紐的功能定位，高效完成滬港資金收款與清算環節，為資金落地提供堅實保障。憑藉數字人民幣「支付即結算」的技術特性，此次業務亦實現資金秒級到賬，交易全流程上鏈存證、全程可溯且風險可控，在顯著提升境內外金融服務實體經濟質效的同時，有效降低企業流動性管理中的在途資金成本。



螞蟻國際平台科技總經理黎粵表示，此次交易是人民幣在跨境司庫場景的創新突破，也是深化滬港金融協同的重要實踐。依託螞蟻在跨境支付及司庫資金管理領域的運營經驗，未來將融入更多元的應用場景，協同建設銀行，加速探索人民幣跨境支付的市場化和規模化發展。(bn)