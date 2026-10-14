14/10/2026 11:22
《港元利率》港元拆息輕微回落，一個月拆息報2.75厘，三個月拆息報3.31厘
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息輕微回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.75厘，跌1.327基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.30786厘，跌0.143基點。
隔夜息報2.41369厘，跌15.238基點；一周拆息跌8.774基點，報2.44208厘，兩周則跌3.72基點，報2.56726厘。長息方面，六個月拆息跌1.994基點，報3.47589厘，一年期則升0.06基點，報3.98024厘。
港元匯價今日在7.8483-7.8478之間上落，最新報7.8482。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.41369厘，跌15.238基點；一周拆息跌8.774基點，報2.44208厘，兩周則跌3.72基點，報2.56726厘。長息方面，六個月拆息跌1.994基點，報3.47589厘，一年期則升0.06基點，報3.98024厘。
港元匯價今日在7.8483-7.8478之間上落，最新報7.8482。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.41369
|-15.238
|一周
|2.44208
|-8.774
|兩周
|2.56726
|-3.72
|一個月
|2.75
|-1.327
|兩個月
|3.01536
|-0.143
|三個月
|3.30786
|-0.143
|六個月
|3.47589
|-1.994
|一年
|3.98024
|+0.06
資料來源：香港銀行公會