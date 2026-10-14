14/10/2026 10:51

《投資觀點》普徠仕：央行下一次會否加息並非關鍵，投資者更應關注潛在風險

《環富通基金頻道14日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)基金經理兼國際固定收益主管Ken Orchard指，當前市場面對更具挑戰的利率環境，但投資者需要區分兩種風險：一是債券孳息率進一步上升，二是各國央行會否如市場目前預期般落實所有加息幅度。



*多項因素或令債券孳息率長期高企，波動更劇烈*



多項因素可能令債券孳息率長期維持於較高水平，波動亦更為劇烈。伊朗衝突及能源價格上漲加劇通脹前景的不確定性，加上各國財政赤字仍然龐大、政府債券供應增加，以及人工智能(AI)投資等領域對資金的需求日益殷切，均令資金競爭加劇。即使央行未有大幅上調政策利率，這些因素仍可能令期限溢價持續處於較高水平。



無論孳息率上升由甚麼因素推動，其對金融環境的影響已日益顯著。政府債券孳息率上升會推高按揭利率及企業融資成本，拖累房地產及其他對利率敏感的行業，增加政府償債負擔，同時推高股票估值所採用的折現率。與此同時，各國政府及企業的融資需求，加上AI及基建領域龐大的投資規模，令市場資金競爭日趨激烈，資金供應亦更趨緊張。



*若通脹持續居高不下，央行恐展開更大規模加息周期*



這些因素令風險資產面對更嚴峻的投資環境。預期資產負債表穩健的企業及國家，與依賴低成本融資的企業及國家之間，表現將進一步分化。只要經濟增長維持穩健，信貸息差短期內仍可能保持穩定，但在整體孳息率高企、信貸息差偏窄的情況下，市場承受負面衝擊的空間將更為有限。



儘管這些壓力已為市場帶來挑戰，但更大的尾部風險未必是央行再加息一至兩次，而是通脹持續居高不下，迫使央行展開遠較目前市場預期更大規模的加息周期。一旦出現這種情況，將對金融市場構成截然不同的衝擊。



*沒適用全球孳息率水平，關鍵在於孳息率上升影響*



該行認為，並不存在一個適用於全球市場的特定孳息率水平，足以構成市場轉捩點。關鍵在於孳息率上升何時開始對經濟及金融市場造成實質衝擊。投資者應留意的主要訊號包括金融環境明顯收緊、房地產及其他對利率敏感的經濟領域轉弱、信貸息差擴闊、勞工市場惡化，以及歐洲尤其值得關注的主權債券市場分化風險。



推動孳息率上升的原因同樣重要。若孳息率因經濟增長強勁而上升，市場通常較容易消化相關影響；但若升勢源於通脹憂慮、財政問題或期限溢價上升，情況便截然不同。後者會令金融環境收緊，卻不一定伴隨更強勁的名義經濟增長。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。