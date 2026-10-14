14/10/2026 12:55

《投資展望》DWS：基於經濟增長及企業盈利韌性，對股市維持樂觀

《環富通基金頻道14日專訊》DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda指，基於經濟增長及企業盈利韌性，該行對股市維持樂觀，尤其估值在第三季度已變得更具吸引力。這是近30多年來最大的牛市估值下調。換言之，儘管MSCI環球指數於季內錄得溫和升幅，但由於12個月預測盈利上調逾10%，其市盈率反而下跌約7%。事實上，所有板塊的12個月預測盈利於季內均獲上調，為五年多以來首次。



*債券孳息率上升仍是主要隱憂，惟可增持日歐中小型股*



儘管該行認為盈利增長不大可能突然放緩，但市場踏入第四季度仍面臨多項不利因素，當中債券孳息率上升仍是主要隱憂。隨著10年期美國國債孳息率維持5厘以上，估值壓力正日益影響市場多個領域。9月表現已清楚說明這一點：升幅幾乎完全由科技相關板塊帶動，僅資訊科技及通訊服務（包括多家超大規模雲服務商）錄得正回報，其餘板塊均於月內下跌。因此，盈利增長必須繼續抵銷較高貼現率帶來的拖累。同樣重要的是，AI投資周期需大致保持勢頭，因其仍然是引領市場的主要動力。能源價格高企下的消費疲態，是該行密切關注的另一風險。



該行近月並未改變對任何地區的預測，日本及歐洲中小型股仍是該行僅有的「增持」建議。日本近期的短觀調查表現突出，各行業商業狀況升至1990年代初以來最高水平，加上AI帶動的資本開支周期，支持製造業活動保持蓬勃，令該行的正面立場更為堅定。受惠於持續的工業復甦及歷史罕見的估值吸引力，該行亦維持對歐洲中小型股的利好觀點。



*偏好銀行股及公用事業股，科技板塊採更廣泛策略*



板塊方面，銀行股仍是該行偏好的持倉之一，即使孳息率曲線進一步平坦化，銀行仍將受惠於高息環境。該行亦繼續看好公用事業股，儘管面對高息的不利因素，AI帶動的電力需求仍是強勁的結構性利好。科技板塊方面，該行在2026年上半年集中看好半導體，現時則採取更廣泛的策略。該行認為AI正惠及硬件、軟件及半導體等領域的企業。AI代理的普及應用則是另一重要的投資理由。



最後，儘管該行對醫療保健整體維持「中性」觀點，但認同其在多元化投資組合中的防守特性，當中生物科技受惠於持續創新及預期持續活躍的併購活動，是該行特別看好的類別。



*將消費必需品下調至減持，將環球房地產上調至中性*



該行將消費必需品下調至「減持」，因其防守避風港作用已有所下降；企業的盈利預測修訂仍為負面，且定價能力在消費者偏好轉變及家庭預算收緊下持續減弱。由於利潤率擴張空間有限、估值偏高，且僅少數具吸引力的個股存在機會，該板塊的風險回報比率已變得不甚吸引。因此，該行將消費必需品下調至「減持」，同時繼續看好飲料及美容等具定價及創新能力的特定領域。



該行將環球房地產由「減持」上調至「中性」，因多個物業領域的營運基本面逐步改善，削弱了減持配置以保持防禦性的需要。建築及融資成本上升導致新供應有限，有助支撐入住率及租金增長，尤其在長者住宅、工業物業、數據中心及商業房地產服務領域。估值吸引、盈利增長高於平均值，以及透過數據中心房地產投資信託基金(REITs)參與AI發展，均為該板塊提供支持；然而，該板塊對較高利率及能源帶動的通脹風險，仍然相當敏感。



*4000美元為金價潛在支持位，下調石油評級至中性*



美國國債孳息率上升及聯儲局進一步加息的預期，對金價構成新一輪壓力。儘管金價回落，黃金ETF持倉於9月第三周增加約40萬盎司，反映機構買盤興趣持續。然而，零售需求仍然疲弱，印度及中國投資者大多保持觀望。該行認為現貨金價可能再次測試每盎司4000美元。預期央行需求將在此價位回升，並視4000美元為黃金交易區間的潛在支持位。



該行將石油評級由「增持」下調至「中性」。9月初，伊朗藉擾亂霍爾木茲海峽在運輸上獲得利益，而也門胡塞武裝則透過佔領紅海沿岸城市，擴大與沙特阿拉伯的衝突，並一度暫停東西管道的石油輸送。然而，近期形勢已出現逆轉；在美國保護下，除伊朗石油外幾乎所有中東石油產量目前均可經霍爾木茲海峽運輸。東西管道的運輸亦已恢復，沙特現可透過蘇伊士運河恢復石油交付。隨著美國持續收緊經濟及實體封鎖，而石油目前似可自由通過瓶頸位，伊朗政府面臨艱難抉擇：與美國進行軍事對抗以捍衛其對霍爾木茲海峽的控制權，否則只能接受條件與美國達成協議。然而，該行認為協議難以在中期選舉前達成。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。