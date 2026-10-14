14/10/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升49點子，四連升報6.7249，續創逾三年八個月高
《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7249，較上個交易日升49點子，四連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約330點，上個交易日報6.7298。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7249
|-49.00
|1歐元/人民幣
|7.5165
|+230.00
|100日圓/人民幣
|4.2412
|+1.00
|1港元/人民幣
|0.8569
|-6.50
|1英鎊/人民幣
|8.8956
|+249.00
|1澳元/人民幣
|4.6860
|+152.00
|1紐元/人民幣
|3.7664
|+158.00
|1新加坡/人民幣
|5.2442
|+10.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0613
|+77.00
|1加元/人民幣
|4.7180
|+171.00
|1人民幣/林吉特
|0.6082
|+2.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5307
|-46.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4544
|-90.00
|1人民幣/韓元
|199.9600
|+79.00