14/10/2026 10:20

【數據解讀】統計局：汽油價格上漲，CPI同比漲幅擴大

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局公布，2026年9月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.9%，漲幅較8月擴大0.1個百分點，創今年6月以來新高，但略低於市場預期的1%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，9月份，居民消費價格指數環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點；同比上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%，漲幅與上月相同。



*數據存儲設備等價格同比漲幅擴大，食品降幅擴至1.7%*



從同比看，汽油價格上漲16.6%，漲幅擴大7.3個百分點，影響CPI同比上漲約0.47個百分點，帶動能源價格漲幅由上月的4.1%擴大至本月的7.3%。扣除能源的工業消費品價格上漲1.6%，漲幅回落0.2個百分點，影響CPI同比上漲約0.39個百分點。其中，黃金飾品價格上漲22.5%，漲幅回落11.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.11個百分點；數據存儲設備、平板電腦、計算機和移動電話機價格分別上漲46.7%、23.6%、21.8%和14.9%，漲幅均有擴大，合計影響CPI同比上漲約0.23個百分點。



服務價格上漲0.8%，漲幅與上月相同，影響CPI同比上漲約0.40個百分點。服務中，出行服務價格上漲2.1%，漲幅擴大0.8個百分點；醫療服務價格上漲4.0%，漲幅與上月相同。



食品價格下降1.7%，降幅比上月擴大0.3個百分點，影響CPI同比下降約0.29個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別下降10.0%和8.1%，合計影響CPI同比下降約0.33個百分點；糧食、食用油、奶類和鮮果價格降幅在0.6%-1.5%之間，合計影響CPI同比下降約0.07個百分點；雞蛋價格上漲17.4%，漲幅回落1.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.07個百分點；牛肉和羊肉價格分別上漲7.5%和6.4%，漲幅繼續擴大，合計影響CPI同比上漲約0.08個百分點。



*暑假結束服務價格環比轉跌，食品價格漲幅低於季節性水平*



從環比看，服務價格由上月上漲0.1%轉為下降0.2%，對CPI環比的影響由上月上拉約0.04個百分點轉為下拉約0.08個百分點。服務中，隨著暑假結束，飛機票、賓館住宿和旅行社收費價格分別下降8.7%、7.0%和6.0%，合計影響CPI環比下降約0.12個百分點；秋季開學，教育服務價格上漲0.4%，影響CPI環比上漲約0.03個百分點。



工業消費品價格上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI環比上漲約0.22個百分點。工業消費品中，受國際市場價格變動影響，國內汽油價格上漲4.9%，漲幅比上月回落2.3個百分點，黃金飾品價格由上月上漲7.6%轉為下降2.1%，兩項合計影響CPI環比上漲約0.14個百分點；受成本走高影響，移動電話機、計算機、數據存儲設備和平板電腦價格分別上漲3.7%、2.0%、1.7%和1.5%，合計影響CPI環比上漲約0.04個百分點；秋裝上市，帶動服裝價格上漲0.7%，影響CPI環比上漲約0.03個百分點。



食品價格上漲0.4%，漲幅與上月相同，低於季節性水平0.8個百分點，影響CPI環比上漲約0.06個百分點。食品中，鮮菜、豬肉、雞蛋和鮮果價格漲幅在0.5%-2.3%之間，合計影響CPI環比上漲約0.05個百分點；牛肉和羊肉價格持續上漲，本月分別上漲3.1%和1.4%，漲幅均有擴大，合計影響CPI環比上漲約0.04個百分點；休漁期結束，水產品供應充足，價格下降0.8%，影響CPI環比下降約0.02個百分點。(jq)