14/10/2026 11:30

【數據解讀】機構：PPI大幅回升顯示工業部門已率先復甦，居民消費復甦滯後

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局公布，2026年9月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲5.0%，漲幅較8月擴大1.2個百分點，優於預期的4.5%，創2022年6月以來新高；環比上漲1.2%，漲幅較8月擴大0.8個百分點，並創今年4月以來新高。



分析人士指出，PPI大幅回升顯示工業部門已率先復甦，但國內需求的恢復速度明顯慢於工業部門，短期內需要警惕需求不足對通脹的拖累。



*凱投宏觀：料明年CPI增速將重新接近零，PPI或再陷通縮*



凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家Nguyen Hoang Nam分析，預計明年消費者和生產者通脹都將回落，CPI增速將重新接近零，而PPI則可能再度陷入通縮。PPI價格上漲壓力很大程度上仍來自中東衝突引發的大宗商品供應擾動，尤其是燃料加工、化工和有色金屬行業價格大幅上漲。與此同時，受全球人工智能投資熱潮和存儲芯片短缺影響，電子產品價格也快速上升。但其他消費品類別價格仍在下跌，表明疲弱的國內需求仍在壓制潛在通脹壓力。



*保銀資本：關注第四季度是否釋放進一步政策調整訊號*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，中國9月CPI同比漲幅略低於市場預期，反映出國內需求依然疲弱。PPI同比高於市場預期，顯示供給端價格壓力有所增強。市場目前正關注第四季度是否會釋放進一步的政策調整訊號，以提振經濟增長，並確保實現今年的經濟增長目標。



*國泰海通：關注工業增長動能未來能否傳導至收入增長*



國泰海通證券旗下GTJAI首席經濟學家周浩指出，PPI同比大幅回升主要反映了能源和大宗商品價格上漲、工業生產保持韌性，以及與先進製造業和全球人工智能投資周期相關行業需求強勁等多重因素。CPI仍然溫和，顯示國內需求的恢復速度慢於工業部門。



PPI與CPI之間的差距擴大，不應僅被視為經濟疲弱的訊號。這也反映出，中國工業部門較早受益於外部需求、基礎設施建設活動以及新興技術投資，而居民消費復甦則相對滯後。從歷史經驗來看，生產者價格持續改善往往會領先於消費者通脹的走強。展望未來，關鍵問題在於，更強勁的工業增長動能能否逐步傳導至就業、收入增長和消費者信心。(jq)