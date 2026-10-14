14/10/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升20點子，止兩連跌報6.6925

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6925，較上個交易日4時30分收盤價升20點子，止兩連跌，全日在6.6914至6.6943之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌5點子，報6.6931。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7249，較上個交易日升49點子，四連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約330點。



市場人士表示，美國關鍵通脹數據公布前，美元指數小幅回落，若數據超預期，市場或再度陷入動盪；人民幣受結匯需求提振料延續穩中略升走勢。他們並指出，中國最新公布的通脹和貿易數據整體向好，數據有利於提振市場情緒。



一中資行交易員稱，美元/人民幣區間震盪，如果美國通脹數據低於預期，美元可能回調，美元/人民幣可能還有一定下行空間。(jq)