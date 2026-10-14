14/10/2026 17:17
【聚焦數據】內地9月社會融資規模增量3.55萬億元，勝預期
《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，初步統計，2026年前三季度社會融資規模增量累計為27.46萬億元（人民幣．下同），比上年同期少2.63萬億元。
按上月公布的前8個月社融規模增量23.91萬億元計算，即9月社會融資規模增3.55萬億元，高於3.27萬億元的市場調查中值，較上年同期多200億元。
前三季度，對實體經濟發放的人民幣貸款增加11.5萬億元，同比少增3.04萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加2451億元，同比多增3397億元；委託貸款增加222億元，同比多增794億元；信託貸款減少1383億元，同比多減3387億元；未貼現的銀行承兌匯票增加748億元，同比少增2263億元；企業債券淨融資2.75萬億元，同比多1.18萬億元；政府債券淨融資10.3萬億元，同比少1.16萬億元；非金融企業境內股票融資5359億元，同比多2191億元。(jq)
按上月公布的前8個月社融規模增量23.91萬億元計算，即9月社會融資規模增3.55萬億元，高於3.27萬億元的市場調查中值，較上年同期多200億元。
前三季度，對實體經濟發放的人民幣貸款增加11.5萬億元，同比少增3.04萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加2451億元，同比多增3397億元；委託貸款增加222億元，同比多增794億元；信託貸款減少1383億元，同比多減3387億元；未貼現的銀行承兌匯票增加748億元，同比少增2263億元；企業債券淨融資2.75萬億元，同比多1.18萬億元；政府債券淨融資10.3萬億元，同比少1.16萬億元；非金融企業境內股票融資5359億元，同比多2191億元。(jq)