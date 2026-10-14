14/10/2026 08:28

【外圍經濟】美國9月二手樓銷售升1.5%勝預期，按年跌2.2%

《經濟通通訊社14日專訊》美國樓市略見回暖。全美不動產協會(NAR)公布，美國9月二手樓銷售按月升1.5%，經季節調整後年率達399萬間，略高於市場預期，惟按年仍跌2.2%。



NAR數據顯示，9月二手樓中位價按年升1.3%，至41.75萬美元，創歷年同期新高；待售樓盤庫存按月增加1.9%，至160萬間，為2019年11月以來最高，按當前銷售速度計算，相當於4.8個月供應量。



不過，銷售回升未足以扭轉樓市疲弱格局。分析指，8月及9月是今年二手樓銷售最淡靜的兩個月份。美國30年期固定按揭平均利率近期升至7.4厘，創2023年11月以來最高，進一步削弱買家負擔能力，符合置業資格的人數亦可能減少。(rc)