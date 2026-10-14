14/10/2026 10:32

【外圍經濟】微軟據悉討論在Azure雲端業務部門將成本降低至少20%

《經濟通通訊社14日專訊》知情人士透露，微軟(US.MSFT)已討論對Azure雲端伺服器租賃業務進行大幅成本削減。



知情人士表示，Azure部門總裁巴布拉尼(Girish Bablani)近幾周指示擁有約11500名員工的團隊高管，設法將成本降低至少20%；不過，尚不清楚這種削減措施是否包含裁員。



該公司尚未敲定任何削減成本的措施，相關計劃仍可能發生變動。巴布拉尼僅負責Azure內部的一個部門，而整個雲端業務部門總共有約6萬名員工。巴布拉尼所在的部門負責開發雲端伺服器業務相關的軟件，並不屬於Azure數據中心團隊。



不過，微軟發言人在聲明中表示：「Azure領導層並未指示團隊制定削減成本的計劃。任何負責任的公司都會針對各種市場動態及情境做好準備。報道既不準確，也缺乏嚴謹性。」(rc)