24,062.72
-251.45
(-1.03%)
24,245
+182
(+0.76%)
高水182
4,060.99
-113.48
(-2.72%)
3,707.48
-59.75
(-1.586%)
4,166.01
-51.67
(-1.225%)
11,816.79
-293.80
(-2.426%)
82,224.0000
+541.9800
(0.664%)
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15/10/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.014
|102.553
|-0.539
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.69/73
|157.83/87
|158.31/35
|歐元/美元
|1.1216/20
|1.1214/18
|1.1158/62
|英鎊/美元
|1.3260/64
|1.3257/61
|1.3193/97
|美元/瑞郎
|0.8293/97
|0.8295/99
|0.8348/52
|美元/加元
|1.4199/03
|1.4199/03
|1.4237/41
|澳元/美元
|0.6918/22
|0.6927/31
|0.6971/75
|紐元/美元
|0.5610/14
|0.5609/13
|0.5591/95
|美元/人民幣
|6.6914/18
|6.6915/19
|6.6930/34
|美元/港元
|7.8472/76
|7.8473/77
|7.8483/87
*上述報價只供參考用