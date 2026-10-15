15/10/2026 16:03

【外圍經濟】英國8月GDP意外增長0.1%，財相：英在歐洲、中東衝突陰霾下展現韌性

《經濟通通訊社15日專訊》英國最新經濟數據顯示，8月國內生產總值(GDP)意外地按月增長0.1%，優於市場預期的下降0.1%，也是連續第三個月實現增長。



工業生產環比增長0.8%，製造業產出增長1.2%，成為當月經濟擴張的重要支撐。



依照目前數據，如果9月GDP季持平，英國第三季經濟增長將達0.7%。即使第四季GDP不再增長，2026年全年經濟增長率仍有望達到1.5%。



英國財相賀理安將於本月28日發表其首份財政預算案，今次GDP意外錄得增長為其打下強心針，他稱「英國在面對歐洲及中東連串衝突陰霾下，仍展現出韌性」。(yc)