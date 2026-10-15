15/10/2026 08:43

【銀色債券】許正宇：銀債過去10年提前贖回金額平均佔發行額5%，絕大部分長者持有至到期

《經濟通通訊社15日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員提問，指截至今年9月的過去十年，提前贖回銀色債券的金額平均約為發行額的5%，顯示絕大部分年長市民持有銀債至到期日，亦反映銀債及其發行安排獲得年長市民支持。



許正宇表示，銀債自2016年發行以來，一直設有提前贖回的安排，提前贖回安排使銀債成為既穩妥又靈活的投資產品選項，為長者的投資提供相當大的流動性。



今年銀債獲配發手數最多為13手，較去年銀債最高配發17手為少，議員關注政府會否研究提高銀債人均獲配份額。許正宇稱，現時的配發機制既能涵蓋所有有效申請，亦能滿足小額投資者的需要，政府會繼續留意銀債的市場反應，就未來發債計劃制定合適安排。



他又指，因應政府加快推進北部都會區建設和其他與經濟民生相關的工務工程，政府今年5月獲得立法會批准將「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」的合共借款上限提升至9000億港元，並計劃在2026/27至2030/31年度期間，在兩個債券計劃下每年發行約1600億至2200億港元的債券。(bi)