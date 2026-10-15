15/10/2026 17:47

《本港經濟》本港8月商品整體出口量按年升28.6%，進口量升34.6%

《經濟通通訊社15日專訊》政府統計處公布，今年8月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升28.6%及34.6%。首8個月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升29.1%及30%。



經季節性調整的數字顯示，截至2026年8月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量上升2.1%，而商品進口貨量則下跌2.1%。



2026年8月商品整體出口價格及進口價格分別按年上升18.7%及18%。首8個月商品整體出口價格及進口價格分別按年上升10.1%及9.8%。



2026年8月與2025年8月比較，輸往越南(56.5%)、台灣(53.1%)、美國(41.8%)及中國內地(31.3%)的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌2.5%。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：內地(21.9%)、越南(15.8%)、美國(14.1%)、印度(13.1%)及台灣(13.0%)。(bi)