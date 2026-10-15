15/10/2026 15:33

【ＡＩ】香港電訊(06823)推出自主開發AI平台HKT.AI，設個人及商業兩類版本

《經濟通通訊社15日專訊》香港電訊(06823)宣布，自主開發AI平台HKT.AI正式啟用。個人及中小企用戶在單一平台，便可享用深度本地化、易用和安全的AI服務，解決日常生活及工作的各種難題。



HKT.AI平台分別設有個人及企業用戶入口，香港電訊客戶由即日起，可按需要訂購個人或商業版本。個人用戶月費低至48元，而商業版本月費則低至88元。兩個版本所使用的AI資源相同，因應個人及企業不同的應用場景，分別提供專用的應用程式和工具，目前可供使用的AI助手理數目已逾80個，並計劃持續增加。



香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，HKT.AI的推出旨在協助客戶克服AI應用門檻，在安全的環境下安心善用AI。期望以「AI+」賦能百業，同時呼應《香港五年規劃》提出推動AI成為香港未來發展核心產業的方向。



個人用戶版本的HKT.AI針對不同生活、學習及工作需要，設有一系列專區。商業用戶版本的AI助手全方位涵蓋不同業務場景及工作職能，如為市場推廣而設的社交內容工作室及簡報工作室；協助人力資源的自動排更工具和招聘廣告撰寫，以及處理日常業務的商務文書撰寫、客戶投訴回覆和AI會議助手。(bi)