15/10/2026 15:34

【ＡＩ】孫東：香港人工智能研發院今年投入運作，政府會向「人工智能資助計劃」額外注資10億元

《經濟通通訊社15日專訊》生產力局成立本港首個專注於具身智能及人形機械人實景應用的「具身智能國際應用訓練場」，訓練場會提供真實應用環境，亦是集技術研發、模型訓練、系統驗證及場景測試於一體的創新基建。訓練場首階段匯聚7家技術夥伴及8家國際場景夥伴，共同推動具身智能技術在工業製造、智慧物流、零售服務、巡檢維護及公共服務等領域的研發測試及應用創新。



創新科技及工業局局長孫東出席活動致辭時表示，香港人工智能研發院將於今年投入運作，政府會向「人工智能資助計劃」額外注資10億元，並指政府一直透過「創新及科技基金」，支持企業進行與人工智能相關的應用研發及技術轉移。截至今年4月底，已資助超過390個、總額約11億元的人工智能相關項目。



他指出，人形機械人與具身智能是新一輪科技創新的關鍵前沿，具有變革產業運作模式、提升並且催生新質生產力的巨大潛力，期望通過該訓練場，推動更多全球應用的成功案例，為新型工業化注入新動能，並預期今年內正式啟動100億元的「創科產業引導基金」，引導更多市場資本投向人工智能與機械人等主題板塊。(bn)