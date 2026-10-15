15/10/2026 15:58

【ＡＩ】銀公歡迎金管局發布負責任應用人工智能「ART」框架

《經濟通通訊社15日專訊》香港銀行公會對香港金管局今天發布的負責任應用人工智能「ART」框架表示歡迎。框架進一步完善人工智能(A.I.)監管及治理機制，為銀行業界提供了清晰的指引，以建立一個可問責(Accountability)、具韌性(Resilience)和可信賴(Trust)的A.I。賦能銀行生態系統。



香港銀行業在應用A.I. 技術方面，始終秉持審慎與負責任的態度。在堅守合規底線的前提下，銀行業已積極將A.I. 技術應用於客戶服務、營運管理及風險合規等核心流程，有效提升服務效率及優化客戶體驗。此外，金管局推出的生成式人工智能(GenA.I. )沙盒計劃，亦為業界提供監管意見及受控的試驗環境，有助在創新與風險管控之間取得平衡。



銀行業界將積極落實相關監管要求，持續加強內部治理與風險管理，共同構建健康、可持續的金融科技生態，確保安全與效率並重，讓香港銀行業在新一輪金融科技變革中保持領先優勢。(bn)