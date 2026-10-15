15/10/2026 18:36

《本港經濟》港大料本港第三季經濟按年增長3.7%，上調全年經濟增長預測至4.1%

《經濟通通訊社15日專訊》政府將於下月3日公布第三季經濟增長預先估計數字。香港大學預計，本港第三季實質經濟按年增長3.7%，較第二季放緩0.6個百分點，受消費者信心疲弱影響。訪港旅客人數持續上升則支持旅遊業相關的服務出口。貨物進口與出口按年增長與第二季相若，接近30%。投資總額升幅加快至10%，私人消費開支升幅放緩至2%，失業率輕微上升至3.8%，通脹率回落至1.7%。



港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表高頻宏觀經濟預測，第四季經濟按年增長放緩至2.8%，按季放慢0.9個百分點，創8個季度以來最小增速，除部分由於比較基數較高，面對貿易保護主義、中東局勢及利率走向不明朗，預計外貿增長動力於年底前會減弱。



至於全年經濟增長預測4.1%，較上次公布上調0.4個百分點，主要反映上半年外貿增長較預期理想。(bn)